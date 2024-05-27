Kanserle Sağlıklı Yaşam Derneği’nin (Ka-Der) Olağan Genel Kurulu Toplantısı yapıldı.

Genel Kurulda mevcut başkan Bekir Şahin yeniden seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından divan oluşturuldu. Ardından ise faaliyet raporu ile bilanço okunarak ibra edildi.

Genel kurulda konuşan dernek başkanı Bekir Şahin, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler vererek, dernek olarak çok sayıda farkındalık etkinliği düzenlediklerini belirtti.

Şahin, hayırseverlerin desteklerini beklediklerini ifade ederek, yeni projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Genel kurulda tek aday olan Bekir Şahin yeniden başkanlığa seçilerek güven tazeledi.