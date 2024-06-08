Çorum 'da yamaçtan yuvarlanan otomobilde sıkışan 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.



Ömer Y'nin (19) kullandığı 16 DN 008 plakalı otomobil, Bahçelievler Mahallesi Çamlık Caddesi'ndeki yamaçta devrilerek yaklaşık 40 metre yuvarlandı.



Sürücü ile yanındaki Zeynep Y'nin (17) araçta sıkışarak yaralandığı kaza nedeniyle bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, gelen itfaiye ve sağlık ekiplerince araçtan çıkartılıp ambulansa kadar taşındı.

Hitit Üniversitesi Erol Oçok eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.