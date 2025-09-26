Çorum'un İskilip ilçesinde girişimci Ünzile Yücetürk, çevresinden gelen talep üzerine yöresel yemekler ve ürünler yaparak satmaya başladı.

Kadın girişimci, yaptığı ürünlere ilginin her geçen gün artması üzerine çevresindeki kadınlara da istihdam sağlamaya başladı.

Çorum’un İskilip ilçesinde uzun yıllar ev temizliği yaparak geçimini sağlayan Ünzile Yücetürk, tanıdıklarının isteği üzerinde evinde yaptığı ekmekleri satmaya başladı.

Gelen taleplerin artmasıyla işi daha profesyonel hale getirmeye karar veren Yücetürk, arkadaşlarıyla birlikte kiraladıkları bir alanda su böreği, yufka ekmek, erişte ve birçok geleneksel lezzeti üretmeye başladı.

Zamanla müşterileri artan Yücetürk, hem kendi evinin geçimini sağlarken hem de ilçedeki kadınlara da istihdam kapısı oldu. Yufka ekmek, su böreği, erişte, mantı, bazlama, kaydırma çöreği, bükme ve tarhana yapan Yücetürk, müşterilerinden yoğun ilgi görüyor.



"Bir kişi, iki kişi derken işler çoğaldı"

Geleneksel yemek ve ürünleri arkadaşlarıyla birlikte yaptığını söyleyen Ünzile Yücetürk, "Kış hazırlıklarının olmazsa olmazlarından biri de yaptığımız yufkadır. Önceki zamanlarda evler genellikle müstakil olduğu için odun ateşiyle pişirebileceğimiz ocaklarımız olurdu. Şimdi ise yeni yapılan dairelerde böyle bir ortam bulunmuyor. Eskiden mahallede bulunan arkadaşlarla uygun bir ortam oluştuğunda hep bir araya gelir, birbirimize destek çıkarak ekmek, erişte gibi ihtiyaçlarımızı yapardık. Fakat artık bu tarz işler için ortam olmayınca ben de ‘uygun bir düzen kurup devamlı işlesin’ diye düşündüm. Kimi erişte, kimi yufka talep etti. Bir kişi, iki kişi derken işler çoğaldı. Şu an burayı açalı 6 sene oldu. İşler arttıkça yanıma destek olacak arkadaşlar buldum ve onlarla devam etmeye başladım. Renkli erişteler yaptım, bayrama özel su böreği çıkardım. Şimdi yaptığımız bu iş aslında çok eskilerden, büyüklerimizden kalan bir gelenek. Ama günümüzde gençler, hem uygun ortam olmadığı için hem de vakit bulamadıkları için bu işleri yapamıyorlar. İlerisi için bazı hayallerim var. Bir yandan iş yerim olsun, bir yandan yufka yapabileyim. Kapımın önüne bir masa koyup bükme gibi hamur ürünleri hazırlayabileyim. İnşallah o günler de nasip olur " dedi.