Yolalan Belde Belediyesi tarafından yürütülen içme suyu hattı çalışmasında iş makinelerinin gidemediği bölgelerde malzemeler eşeklerle taşınıyor.

Yolalan Belde Belediyesi, uzun süredir devam eden su sorunu nedeniyle harekete geçti.

Belde halkının da destek verdiği çalışmalarda, ekipler engebeli arazi şartlarına rağmen suyun yerleşim alanına ulaştırılması için yoğun çaba harcıyor.

İş makinelerinin ulaşamadığı dağlık bölgelere, içme suyu hattı için gerekli borular eşekler yardımıyla taşındı.

Yetkililer, hattın kısa sürede tamamlanmasıyla birlikte bölgeye kesintisiz içme suyu sağlanacağını belirtti.