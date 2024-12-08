Samsun'da emekli olacağı günü merak eden kadın e-devlet'e giren 38 yaşındaki Sultan Artık, gözlerine inanamadı. Çünkü resmi kayıtlara göre 20 yıl önce iş kazası geçirip kara toprağa karışmıştı.

Show Haber'in haberine göre; yaşadıklarını anlatan kadın "Baktım iş kazası nedeniyle ölmüş görünüyorum. İnşallah uğraşmadan sağ olduğumu kanıtlayabilirim" dedi.

"İŞ KAZASI GEÇİRMİŞİM"

E-devlet'e giren kadın, gözlerine inanamadı. Sapa sağlamken öldüğünü öğrenen kadın hayatının şokunu yaşadı. Kadın "Yani bir kendimi sorguladım, şoke oldum. Ben iş kazasın mı geçirdim..." ifadelerini kullandı.

"ÖLMÜŞ GÖRÜNDÜĞÜMÜ GÖRDÜM"

38 yaşındaki Sultan Artıkhan'ın en büyük hayali emekli olmaktı. Ne kadar prim günü kaldığını öğrenmek için e-devlete girince ekrana bakakaldı. Kadın "Emekli sandığında sağ, SGK'da 2004 yılında iş kazası nedeniyle ölmüş göründüğümü gördüm. Tabii bunun üstüne 20 küsür sene geçmiş" diyerek anlattı.