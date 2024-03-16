Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın Stadyumları yaşayan stad yapma projesi kapsamında Çorum Yeni Stadyumunda oluşturulan salonlarda bireysel branşların çalışmaları devam ediyor.

Üst katta oluşturulan spor salonlarında ferdi branşlar çalışma yapıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar stadyumda yapılan cimnastik çalışmasını ziyaret etti.

Burda minik sporcularla görüşen Çağlar Cimnastik Antrenörü Kader Dokgöz’den çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Çağlar stadymun 15 günde bir değil her gün spora hizmet etmesi için başlatılan bu projenin son derece faydalı olduğuru söyledi.