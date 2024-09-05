İl Genel Meclisi dünkü oturumunda İmar ve Bayındırlık Komisyonu tarafından hazırlanan Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Yatankavak köyünde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Enerji Üretim Tesisi (Güneş Enerji Santrali) yapımı hususu görüşüldü.

Komisyon Başkanı Mustafa Kaplan, çeşitli nedenlerden dolayı köy halkının köye GES yapılmasını istemediğini ve bu yönde dilekçe verdiğini söyledi.

Daha Meclis Başkanı Muhammed Fatih Temur, komisyon raporunu oya sundu. Yatankavak köyüne yapılması planlanan GES projesi oy çokluğuyla reddedildi.