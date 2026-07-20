Son yıllarda değişen yaşam düzeni, Türkiye'de konut tercihlerini de etkiliyor. Artan konut fiyatları ve yaşam maliyetleriyle birlikte vatandaşların daha küçük, kullanışlı ve ekonomik konutlara yöneldiği belirtiliyor.

Mova City Gayrimenkul Danışmanı Leyla Özgen, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu değişimin geçici değil, uzun vadeli bir ihtiyaç haline geldiğini ifade etti.

Şehir yaşamındaki değişimle birlikte konut beklentilerinin de farklılaştığını belirten Özgen, "Eskiden geniş metrekare ön plandaydı, bugün ise işlevsellik daha önemli hale geldi. İnsanlar daha az maliyetle daha verimli yaşam alanları arıyor." dedi.

Özgen, Türkiye'de tek yaşayan birey sayısındaki artış, boşanma oranlarının yükselmesi ile öğrenciler ve genç profesyonellerin farklı yaşam tercihleri nedeniyle küçük metrekareli konutlara ilginin arttığını söyledi. İleri yaş nüfusundaki artışın da daha kolay yönetilebilir ve pratik konut ihtiyacını beraberinde getirdiğini kaydetti.

Yatırım amacıyla konut satın alanların da küçük daireleri tercih ettiğini dile getiren Özgen, "Düşük aidat giderleri, ulaşılabilir fiyatlar ve kiralama avantajı nedeniyle küçük konutlar yatırımcı açısından da dikkat çekiyor. Önümüzdeki süreçte bu tarz projelerin daha fazla öne çıkacağını düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gayrimenkul sektöründe yalnızca büyük projelerin değil, doğru planlanmış yaşam alanlarının da değer kazanacağını belirten Özgen, yeni dönemde konut anlayışının "daha büyük" değil, "daha akıllı" yaşam alanları üzerine kurulacağını vurguladı.