Sinop’ta dün başlayan Okullu Yıldız Erkekler futbol grup birinciliğinde Yavruturna Ortaokulu ilk maçında Yozgat Merkez Ortaokulu ile 0-0 berabere kaldı rakibine penaltı atışlarında üstünlük sağladı.

12 takımın üç grupta mücadele ettiği grup birinciliğinde Çorum Yavruturna Ortaokulu B grubunda Yozgat Merkez Ortaokulu, Kastamonu Kuzeykent Ortaokulu ve Kırıkkale Şehitler Ortaokulu takımları ile yer aldı.

Sinop Üniversitesi futbol sahasında oynanan grup maçlarında hakem sıkıntısı yüzünden iki saatlik sarkmalar oldu.

Saat 14’de başlaması gereken Çorum Yavruturna Ortaokulunun maçı saat 15.30’da başladı.

Yavruturna Ortaokulu grubundaki ilk maçında Yozgat Merkez Ortaokulu ile karşılaştı.

Rakibi önünde üstün bir maç çıkartan temsilcimiz gol yollarında başarılı olamayınca karşılaşma başladığı gibi 0-0 beraberlik ile sona erdi.

Maçın ardından puan eşitliği halinde avantajlı takımı bulmak için yapılan penaltı atışlarında ise Yavruturna Ortaokulu rakibine 4-2 üstünlük sağlayarak yarı final grubuna yükselmek için avantaj yakaladı.

Yavruturna Ortaokulu grubundaki ikinci maçında bugün saat 14’de Kastamonu Kuzeykent Ortaokulu son maçında ise çarşamba günü Kırıkkale Şehitler Ortaokulu ile karşılaşacak.

Bu maçlar sonunda grupta birinci olan takım yarı final grubuna yükselecek.