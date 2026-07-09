Çorum İl Müftülüğü tarafından 2026 yılı Yaz Kur'an Kurslarının açılışı dolayısıyla Abdibey Camii bahçesinde program düzenlendi.

Yaz Kur'an kurslarının açılış programına Vali Yardımcıları Erdoğan Kanyılmaz ve Yeliz Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, İl Müftüsü Şahin Yıldırım, kurum temsilcileri, din görevlileri, Kur'an kursu öğreticileri, öğrenciler ve velileri katıldı.

Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve bir öğrencinin Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan İl Müftüsü Şahin Yıldırım, camiler, Kur'an kursları ve gençlik merkezlerinde yaz Kur'an kurslarını açmanın heyecanını yaşadıklarını belirterek, kursların hayırlara vesile olmasını temenni etti.

Yıldırım, müftülüğe destek veren kurumlara, velilere, öğrencilere ve öğreticilere teşekkür etti.

Programda yapılan protokol konuşmalarında ise yaz Kur'an kurslarının çocukların dini, manevi ve sosyal gelişimine önemli katkılar sunduğu vurgulandı.

Etkinlikte iki öğrenci geçen yıl katıldıkları yaz Kur'an kurslarındaki hatıralarını paylaşırken, Kur'an kursu öğreticisi tarafından gerçekleştirilen kukla gösterisi de çocuklardan ilgi gördü. Program toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Programın ardından protokol üyeleri Abdibey Turgut Aslan Kur'an Kursu'nu ziyaret ederek sınıfları gezdi ve öğrencilerle sohbet etti.

Günün sonunda Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi'ne ait mobil ikram aracıyla kursa katılan çocuklara limonata, kek ve çikolata ikram edildi.