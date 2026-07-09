Çorum'da kontrolden çıkan otomobilin park halindeki araçlara çarptığı kazada 2'si polis, 4 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Dr. İlhan Gürel Caddesi üzerinde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki 52 BD 767 plakalı BMW marka otomobil, park halinde bulunan 53 DE 644 plakalı araca çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle savrulan araç, emniyete ait ekip aracına çarparak durabildi. Kazada, sürücü A.Ç. ile 2'si polis 4 kişi yaralandı.

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İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Tedavi altına alınan 4 yaralının da genel sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik ekiplerince yapılan incelemenin ardından araçlar otoparka çekildi.

Muhabir: İhlas Haber Ajansı