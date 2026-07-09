Çorum’un İskilip ilçesinde yaşayan Berat Güçlü, SMA hastası Mustafa Baran Karakiraz’ın tedavi sürecine destek olmak amacıyla örnek bir dayanışma örneği sergiledi.

Güçlü, kendisine ait bağlamayı satışa çıkardığını ve satıştan elde edilecek gelirin tamamını Mustafa Baran’ın tedavisi için bağışlayacağını açıkladı.

Yaptığı çağrıyla vatandaşlara seslenen Berat Güçlü, “Elimde bulunan bağlamayı satıyorum. Bu satıştan elde edilecek gelirin tamamını SMA hastası Mustafa Baran Karakiraz’ın tedavi sürecine destek olmak amacıyla bağışlayacağım. Bir enstrüman satın alırken aynı zamanda bir evladımızın yaşam mücadelesine umut olmak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.

İlçede takdirle karşılanan bu anlamlı girişim, dayanışma ve yardımlaşma kültürünün güzel bir örneği olarak değerlendirildi. Bir bağlamanın satışından çok daha fazlasını ifade eden bu destek, SMA hastası Mustafa Baran’ın tedavi sürecine katkı sunmak isteyen hayırseverlere de anlamlı bir fırsat sunuyor.

Mustafa Baran’ın tedavisine destek olmak isteyen vatandaşların, bağlamayı satın alarak bu iyilik hareketine ortak olabilecekleri belirtildi. (Haber Merkezi)