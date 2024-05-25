Yaz okullarında kurumlar tarafından yapılacak faaliyet ve etkinliklerin değerlendirildiği toplantı, Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonunda gerçekleştirildi.

Çocukların zamanlarını verimli ve kaliteli geçirmelerine imkan sağlayan yaz okullarını önemsediklerini belirten Vali Dağlı, ilgili kurumların koordinasyonunda yürütülecek olan sanatsal, kültürel, eğitim ve sportif içerikli faaliyetlerden il ve ilçeler genelinde daha fazla çocuğun faydalanmasına yönelik çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

Toplantıya Vali Yardımcıları Erdoğan Kanyılmaz, Bayram Köse, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, İl Milli Eğitim Müdürü Abdullah Kodek, Gençlik ve Spor İl Müdürü Cemil Çağlar, İl Müftüsü Şahin Yıldırım ile kurumların yetkilileri katıldı.