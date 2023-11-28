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Yazıçarşı Gençlikspor’un milli badmintoncuları Mehmet Ali Yetişgen ve Ahmet Arda Kaya Slovakya’da bronz madalya kazanarak kulüpleri adına ilk uluslararası başarıya imza attılar.

24-26 Kasım tarihlerinde Slovakya’da yapılan Slovak Youth 2023 U 15 turnuvasında milli takımda çift erkeklerde mücadele eden Mehmet Ali Yetişgen ve Ahmet Arda Kaya üçüncü olarak bronz madalya kazandılar.

Çorum Badminton İl Temsilcisi ve Yazıçarşı Gençlikspor antrenörü aynı zamanda milli takımda görev yapan Bayram Aydın Badminton branşında elde ettikleri başarıdan dolayı sporcularını tebrik etti.

Bayram Aydın alt yapıdan başladıkları çalışmalar sonunda yetişen iki sporcularının Slovakya’da yapılar turnuvada elde ettikleri madalyanın bu çalışmaların ürünü olduğu için son derece mutlu olduklarını belirtti. Badminton’da milli takım düzeyinde elde edilen bu başarıların gelecek adına kendilerini umutlandırdığını belirten Bayram Aydın ‘Bu başarılı sporcuların yetişmesinde emekleri bulunan tüm antrenör arkadaşlarımı tebrik ediyorum’ dedi.