AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, AK Parti Çorum Milletvekilleri Av.Yusuf Ahlatcı ve Av. Oğuzhan Kaya, yaptıkları ortak basın açıklamasında, Adalet Bakanı ile yapılan görüşmeler sonucunda Çorum Adliyesi'ne 1 milyar TL'lik ek bina yatırımının yapılacağı müjdesini verdi.

1 MİLYAR TL'LİK YATIRIM

Yapılan açıklamada, Çorum Adliye binasının ihtiyacı karşılamadı ,fiziki olarak yetersiz kalması sonucu atılan adımların meyvesini verdiği kaydedilirken, yapılacak olan ek binanın toplam 1 milyar TL'lik yatırım maliyeti olduğu vurgulandı.

MEVCUT BİNADAN DAHA BÜYÜK OLACAK

Mevcut Adliye binasının toplam 17 bin metrekarelik alana sahip oluduğuna dikkat çekilen açıklamada, yapılacak ek binanın 24 bin metrekarelik alana sahip olacağı ve ek binanın tamamlanmasıyla beraber, Çorum Adliyesi'nin ihtiyacını karşılayacağı , fiziki alan bakımından daha da zenginleşeceği söylendi.

ZEMİN + 8 KAT OLACAK

Fatih Caddesi'nde yer alan Adliye binasına yapılacak ek binanın zemin + 8 kat olacağının bildirildiği ortak açıklamada, şu ifadeler yer aldı, "Adliye binamızın fiziki olarak yetersizliğini gidererek, adliye teşkilatının daha rahat ortamda ve daha verimli çalışabilmesi adına attığımız adım, müjdeli bir sonuca ulaştı. Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'la yaptığımız görüşmeler sonucunda müjdeli noktaya ulaştık.

23 ADET YENİ DURUŞMA SALONU

Tamamı 1 milyar TL'yi bulan ek binamız içerisinde ; 1 Başsavcı, 1 Komisyon Başkanı, 38 Hakim, 50 Savcı olmak üzere toplam 88 Hakim/Savcı Odası, 6 Adet Ağır Ceza, 15 Adet Asliye Ceza, 1 Adet Sulh Ceza Mahkemeleri, toplam 23 Adet Duruşma Salonu bulunmaktadır. Hazırlanan proje; 2 Bodrum+ Zemin+ 8 kat olmak üzere, inşaat alanı 24.180,96 m² olarak tasarlanmıştır.

AK Parti olarak ilimizin tüm ihtiyaçlarının çözümü için attığımız adımlardan hiç bir zaman geri kalmaksızın devam edecek. Çorum'a yapılan sayısız yatırımlarımıza ilave edilen Adliye Ek Binamız ilimize hayırlı olsun. Şehrimizin bu talebine müjdeli kararlarla karşılık veren başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a , Adalet Bakanımız Sayın Yılmaz Tunç'a şehrimiz ve adliye teşkilatımız adına teşekkür ediyoruz."