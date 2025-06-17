Çorum FK Store Sorumlusu Savaş Özdemir, Arca Çorum FK'nın yeni sezon formaları alışıla gelmişin dışında olacağını söyledi.

Yeni sezon öncesi tüm hazırlıklarını tamamlamak adına çalışmalarına yön verdiklerini dile getiren Özdemir, " Yeni sezon öncesi taraftarımıza en iyi hizmeti sunmak adına çalışıyoruz. Polo yaka taraftar tişörtlerini taraftarımızın beğenisine sunduk. Diğer ürünlerimizde mağaza vitrinimizi süslüyor. Elimizden geldiğince de fiyat politikamızı en iyi seviyede götürmek istiyoruz. Herkes çok iyi bilsin ki, bizim ürünlerimiz piyasanın en kaliteli ürünleri. Süper Lig takımlarının giydiği ürünleri taraftarımızın beğenisine sunuyoruz. "dedi.

TRİBÜNDE TEK RENK İSTİYORUZ

Arca Çorum FK Store Sorumlusu Savaş Özdemir, onlarca çeşit ürün yelpazesiyle hizmet verdiklerini belirterek, "Mağamızda onlarca çeşit ürün yelpazemiz var. Yetişkin ve çocuk formaları, bileklikler, çakmaklar, eşofman takımları şortlar, atkılar, kupa bardakları ve daha bir çok çeşit ürünü taraftarımızla buluşturuyoruz. Zor geçeceğini bildiğimiz bu sezonda taraftarımızın tribünde renk uyumunu sağlamasını bekliyoruz." şeklinde konuştu.

YENİ FORMALAR AY SONUNDA SATIŞTA

2025-2026 sezonunda takımın sahaya üzerinde Çorum'a özgü çizgilerin olduğu firmalarla çıkacağını açıklayan Store Sorumlusu Savaş Özdemir, " Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, bu sezonki formalar birbirinden güzel olacak. Her birinde ilimize ait çizgiler olacak. Ligdeki tüm takımlar içerisinde en göze batan formaları bizim futbolcularımız giyecek. Bundan herkes emin olabilir. Haziran'ın son haftasından itibaren yeni sezon formalarımızı satışa sunacağız. Umut ediyoruz ki, taraftarımız bu özel formalara kayıtsız kalmayacaktır." diye konuştu.

Özdemir ayrıca, ürün satışlarına www.corumstore.com adresinde de devam ettiklerini ve özellikle şehir dışında yaşayan taraftarın bu adresten istedikleri ürünü satın alabileceklerini de sözlerine ekledi.