Cumhuriyet Halk Partisi'nden Yeni Parti'ye geçen Yeni Parti Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, yapılan son araştırmalara göre Yeni Parti'nin Çorum'da iki milletvekili çıkarabileceğini söyledi.

ÇORUM'DAKİ OY ORANI YÜZDE 32

Sosyal medya hesabından yapılan araştırmayı paylaşan Tahtasız, Yeni Parti'nin Çorum'daki oy oranını 32 olduğunu duyurdu.

CHP 5.PARTİ

Araştırmalarda Çorum'da yüzde 36 ile birinci parti AK Parti, ikinci parti yüzde 32 ile Yeni Parti, üçüncü parti yüzde 15 ile MHP, dördüncü parti yüzde 5 ile Yeniden Refah Partisi, beşinci parti ise yüzde 4,8 ile CHP olduğu belirtildi.

'İLK SEÇİMDE İKTİDAR OLACAĞIZ'

Tahtasız; "Temmuz ayında yapılan araştırmaya göre; yüzde 32,2 ile Yeni Parti ikinci sırada yer almıştır. Yeni Parti'ye olan güvenleri için tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Kısa zaman içerisinde partimizin Çorum'da ve Türkiye genelinde birinci sıraya yükseleceğine ilk genel seçimde iktidar olacağına inancımız tamdır. Hep birlikte 'Yeni' bir gelecek kuracağız. Hep birlikte 'Yeni bir Türkiye' inşaa edeceğiz. Hemşehrilerimizin bize olan inancını boşa çıkarmayacağız." ifadelerine yer verdi.