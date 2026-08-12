​Çorum’un Alaca ilçesine bağlı Killik köyünde ikamet eden Şenay Tokmak (58), kene ısırması sonrası kaldırıldığı hastanede bir haftadır sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

​Edinilen bilgilere göre, yaklaşık bir hafta önce vücuduna yapışan kene nedeniyle rahatsızlanan Tokmak, Yozgat Bozok Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmişti. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan 58 yaşındaki kadından sabah saatlerinde acı haber geldi.

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan Şenay Tokmak, hayatını kaybetti.