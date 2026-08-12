Çorumlu Berat Baki Şanal, 'Ezanı Güzel Okuma Bölge Finali’nde birinci oldu.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen Ezanı Güzel Okuma Bölge Finali, Sinop’un simge yapılarından tarihi Alaaddin Cami’nde gerçekleştirildi.

Amasya, Bartın, Bolu, Çorum, Düzce, Karabük, Kastamonu, Sinop ve Zonguldak illerinin katıldığı yarışmada, kendi illerinde birinci olan 9 din görevlisi bölge birinciliği için kıyasıya mücadele etti.

Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda din görevlileri, ezanı makam ve seda yönünden en güzel şekilde okuyabilmek için hünerlerini sergiledi.

Yarışmacılar; makam, fonetik, tecvid ve diksiyon kriterleri doğrultusunda jüri heyeti tarafından titizlikle değerlendirildi.

Yapılan değerlendirmeler sonucunda dereceye giren isimler şöyle oldu:

Bölge Birincisi: Berat Baki Şanal-Müezzin Kayyım (Çorum / Merkez)

Bölge İkincisi: Enes Durmuş-İmam Hatip (Kastamonu / Devrekani)

Bölge Üçüncüsü: Mehmet Kılıç-Müezzin Kayyım (Düzce / Merkez)

Yarışmada Çorum’u temsil eden Müezzin Kayyım Berat Baki Şanal’ın bölge birincisi olması, Çorum adına büyük bir gurur ve mutluluk yaşattı.

Yarışma sonunda dereceye giren adaylara çeşitli ödüller takdim edilirken, programa katılan tüm din görevlileri tebrik edildi.

Çorum’u başarıyla temsil ederek bölge birinciliğini elde eden Berat Baki Şanal, 3 Eylül 2026 tarihinde Çanakkale’de gerçekleştirilecek Türkiye Finali’nde yarışacak.