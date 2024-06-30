Çorum Futbol Kulübü, yeni sezon hazırlıklarına başlarken, yeni transferlerde de takıma katıldı.

Yönetim tarafından anlaşmaya varılan futbolculardan golcü Kasongo, kanat oyuncusu Sertaç Çam ve savunmaya transfer edilen Berkay Arı, sezonun ilk çalışmasında yer aldılar. Anlaşma sağlanan bir diğer futbolcu Mehdi’nin ise, ulaşım konusunda yaşadığı sıkıntı nedeniyle yarın Çorum’a gelerek takıma katılacağı bildirildi.

Diğer yandan yönetim, takıma takviye için transfer görüşmelerini de aralıksız olarak sürdürüyor.