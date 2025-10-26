İstanbul'da bebekleri kendilerinin anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi davası devam ediyor.

SAVCI YAVUZ ENGİN'DEN ÇARPICI PAYLAŞIM

Soruşturmayı yürüten Büyükçekmece Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin sosyal medya hesabından dikkat çeken paylaşım yaptı. Engin, kurtla birlikte fotoğrafını paylaştı. Engin fotoğrafın altına, "Kurt kışı elbette geçirir; ancak ayazı da çakalı da unutmaz." notunu düştü.