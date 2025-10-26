Süper Lig'de ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yoluna emin adımlarla devam eden Galatasaray'da Barış Alper krizi yaşanıyor.

TARAFTARDAN TEPKİ TOPLADI

Sezona çok iyi başlayan ancak Suudi Arabistan'dan aldığı teklif sonrası takımdan ayrılmak isteyen Barış Alper Yılmaz'ın transferi gerçekleşmemişti. Milli oyuncu, formda grafiğini kaybetmiş, taraftarlar tarafından da eleştirilmeye başlamıştı. Yıldız isim Barış Alper, son olarak takımının UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynadığı maçta oyundan alındığı anlarda taraftarlardan büyük tepki aldı. Bu tepki sonrası, 25 yaşındaki oyuncu takımıyla ipleri tamamen kopardı.

GALATASARAY'DAN AYRILMAK İSTİYOR

Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray'dan ayrılmak istediğini yakın çevresine belirttiği öğrenildi. Yıldız oyuncu, devre arasında ya da yaz transfer döneminde kendisine gelecek teklifleri değerlendireceğini menajerine iletti.

SÖZLEŞMESİ 2028 YILINDABİTİYOR

Milli futbolcunun Galatasaray ile mevcut sözleşmesi 2028 yılında sona erecek. Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ı 2021 yılında 2.1 milyon euro bonservis ücretiyle Ankara Keçiörengücü'nden kadrosuna katmıştı. Sarı-kırmızılı formayı 166 kez giyen Barış, 28 gol atarken 24 de asist yapma başarısı gösterdi.