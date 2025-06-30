Sinop’ta yapılan Analig futbol grup birinciliğinde Çorum takımı yenilmeden elendi. İki beraberlik iki galibiyet alan Çorum takımı penaltı avantajı ile ev sahibi Sinop’un ardından ikinci olarak elendi.

Sinop 80. Yıl futbol sahasında yapılan grup müsabakalarında Çorum takımı antrenörler Mustafa Veran ve Burak Çamlıbel yönetiminde Hamdullah Efe, Rüzgar Faruk, Berat, Kaan, Muhammet Talha, Rüzgar Arslanoğlu, Sefa, Poyraz, ilker Furkan, Emirhan, ihsan Emir, Ali Sayer, Kuzey Taha ve Baran’lı kadrosu ile mücadele etti.

Çorum takımı ilk iki maçında Sinop ve Kastamonu ile 0-0 berabere kalırken sonraki maçlarında Samsun’u 8-0 Amasya’yı ise 4-0 yendi. Berabere biren maçlar sonunda penaltılarda Sinop’a 5-4 yenilirken Kastamonu’yu ise yendi. Çorum takımı Sinop’a penaltılarda kaybetmenin avantajı ile grup ikincisi oldu ve finallere gitme şansını kaybetti.