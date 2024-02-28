Çorum Belediyesinin, Bedesten projesiyle birlikte inşa ettiği 2 katlı yer altı otoparkı, şehir merkezinde önemli bir ihtiyacı giderecek.

211 araçlık otopark inşaatında son aşamaya gelindi.

Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın seçim vaatleri arasında yer alan bedesten ve yeraltı otoparkı inşaatında çalışmalar büyük bir hızla devam ediyor.

Çalışmaları inceleyen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Bedestenin 75 m2’lik 25 adet işyeri ve 211 araçlık yer altı otoparkından oluşacağını belirtti.

Yer altı otoparkının kaba inşaatının tamamlandığını, mekanik ve elektrik tesisatıyla ilgili çalışmaların devam ettiğini açıklayan Başkan Aşgın, “Bedesten ve yer altı otoparkı ile birlikte Gazi Caddesi ve Recep Tayyip Erdoğan Caddesi’nde otopark eksikliği de önemli ölçüde giderilmiş olacak” dedi.

Çorum’un kültürel mirasının gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyan bedesten projesinin, geleneksel mimari özellikleriyle birlikte şehrimizin ticaret hayatına yeni bir soluk getireceğini kaydeden Başkan Aşgın, “Önünde geniş bir meydan, 75 m2 büyüklüğünde 25 tane de iş yerimiz olacak. Bedesten Çorum Park’la beraber adeta Gazi Caddesi’yle birleşmiş güzel bir meydan olacak” dedi.