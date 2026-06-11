Yeşilay Çorum Şubesi tarafından düzenlenecek Çorum Bisiklet Turu, 14 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek.

Çorum Bisiklet Turu kapsamında pedal çevirecek katılımcılar, sağlıklı bir gelecek ve bağımlılıklardan uzak bir yaşam için bir araya gelecek. Etkinlik, Kadeş Barış Meydanı’nda saat 11.00’de başlayacak.

Yeşilay Çorum Şube Başkanı Bedriye Cengil yaptığı açıklamada, organizasyonun dayanışma ve farkındalık ruhuyla gerçekleştirileceğini belirterek tüm vatandaşları bisiklet turuna davet etti. Etkinlik kapsamında katılımcılara bisiklet, kask ve çeşitli hediyeler dağıtılacağı bildirildi.

Çorum Kızılay, katılımcı sayısı bakımından daha önce iki kez Türkiye derecesi elde etmiş, İstanbul hariç iller arasında bir kez Türkiye birincisi ve bir kez Türkiye ikincisi olmuştu.