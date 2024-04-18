Çorum Halk Eğitimi Merkezi (HEM) her alanda olduğu gibi kültür ve sanat alanında da öncülük etmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl 10 Kasım Haftasında Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan bir konser veren Çorum Halk Eğitim Merkezi Türk Müziği Korosu daha sonra ise 8 Mart Dünya Kadınlar Gününde sahne almıştı. Koro üçüncü konser programını ise önceki akşam gerçekleştirdi.

Devlet Tiyatro Salonunda düzenlenen konserde Selda Eldost yönetimindeki koro Yeşilçam şarkılarından oluşan repertuarıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Konserin sonunda konuşma yapan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Sadık Efe, “Anadolu’nun en büyük zenginliklerinden biri olan müziğimiz hepimizin ortak dilidir. Bir milletin yaşam tarzını, duygularını, düşüncelerini, değerlerini öğrenmek istiyorsanız o milletin şarkılarını dinlemeniz yeterlidir. Acılarımızı, özlemlerimizi, aşklarımızı kısacası her şeyimizi anlatır. Bazen bizi bizden alıp başka diyarlara götürebilir” dedi.

Bu tür aktivitelerin halkın isteği doğrultusunda devam edeceğini belirten Efe, programın gerçekleşmesi için emek veren herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.