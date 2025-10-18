İYİ Parti Çorum 4. Olağan Merkez İlçe Kongresi yarın yapılacak.

Turgut Özal İş Merkezi Belediye Konferans Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak olan kongrede 400 delege oy kullanacak.

İYİ Parti İl Başkanı Erkan Yıldız, merkez ilçe kongresine tüm partilileri, diğer siyasi partilerin yöneticilerini ve vatandaşları davet ederek, birlik ve beraberlik içerisinde örnek bir demokrasi şöleni yaşatacaklarını vurguladı.

Öte yandan kongrede Merkez İlçe Başkanı Cemil Sözen ile Metin Güler aday olarak yarışacak.



