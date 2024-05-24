Ahlatcı Çorum FK kaptanı Murat Yıldırım’dan, Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere’ye ziyaret.

Memleketinin takımına transfer olan ve ardından kulübü satın alarak tarihe geçen Murat Yıldırım bu sezon ortasında futbolu bırakma kararı almıştı.

Tecrübeli isin Bodrum FK maçı için geldiği Çorum’dan dönüşte Çorum FK Onursal Başkanı ve Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dede’yi makamında ziyaret etti.

Ziyaret sırasında play-off maçları ve bugünki Bodrum FK maçı üzerine sohbet eden Yıldırım ziyaret sonunda Dere’ye hayırlı olsun dileğinde bulunarak hediye verdi.