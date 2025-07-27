Fenerbahçe Divan Kurulu toplantısında Aziz Yıldırım'ın Ali Koç'a yönelik "Ali bana danışmak istediğin konuları önce yutuyorsun, sonra kusuyorsun. Mourinho ile ilgili bana söylediğini açıklarsam çok ayıp olur bak Ali" sözlerini sarf etti.

Eylül ayında seçimli olağanüstü seçim kararı alınan Fenerbahçe'de Ali Koç, Aziz Yıldırım, Sadettin Saran, Mahmut Uslu ve Hakan Bilal Kutlualp'in katıldığı Yüksek Divan Kurulu toplantısı gerçekleştirildi.

TANSİYON SIK SIK YÜKSELDİ

Toplantıda tansiyon sık sık yükselirken; Aziz Yıldırım'ın Hamdi Akın'a, "Otur sen lan. Hamdi bak seni çok kötü yaparım. Ayıp ediyorsun, bak sana söylüyorum. Otur oturduğun yere" şeklindeki sözleri gündem oldu.

ALİ KOÇ'A TEHDİT GİBİ SÖZLER

Toplantıya damga vuran sözler ise yine Aziz Yıldırım'dan geldi. Yıldırım, Koç'a tehdit gibi sözler sarf ederken; Koç sessiz kalmakla yetindi. İşte o diyalog:

Aziz Yıldırım: Ali bana danışmak istediğin konuları önce yutuyorsun, sonra kusuyorsun. Öyle bir şey yok. Benim sana dediklerim, seni uyarıyorum. Sen uyarımı düzeltirsin. Ama sen her yalana cevap vereyim vermeyeyim, benim sorunum değil.

Ali Koç: Ben bir şeye gocunmuyorum. Ettiğiniz lafa söylüyorum.

Aziz Yıldırım: Mourinho ile ilgili bana söylediğini açıklarsam çok ayıp olur bak Ali. Bak beni konuşturma Ali.