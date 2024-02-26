Ahlatcı Çorum FK'dan altın değerinde galibiyet Ahlatcı Çorum FK'dan altın değerinde galibiyet

Okul Sporları Yıldız Erkekler il birinciliği Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.

Cumartesi günü yapılan il birinciliğine katılım düşük oldu.

Yapılan müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular ve okulları şöyle: 

33-45 KG 148 Cm: 1. Abdullah Özbaydemir - Hayrettin Karaman Ortaokulu, 2. Alperen Gökdere - Fuat Sezgin Ortaokulu, 3. Yaşar Tosundereoğlu - Sungurlu Ortaokulu , 4. Göktuğ İmeci - Sungurlu Ortaokulu. 35-48 Kg 152 Cm: 1. Mustafa Eymen Avcıoğlu - Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, 2. Muhammed Emin Özkılıç - Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu, 3. Burak Kantar - Fuat Sezgin Ortaokulu, 37-51 Kg 156 Cm: 1. Berat Yıldız - Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu , 2. Emre Yurttaş - Cumhuriyet Ortaokulu, 3. Yasin Emir Sevinç - Sungurlu Ortaokulu, 4. Ahmet Eymen Öztürk - Yıldırım Beyazıt Ortaokulu, 39-53 Kg 160 Cm: 1. Doğukan Tuğra Ersin - Mustafa Kemal Ortaokulu, 2. Muharrem Kağan Sayar - Necip Fazıl Ortaokulu, 3. Kerem Kavaklı - Osmancık Ortaokulu. 4. Yiğit Uğurhan Çetinkaya - Mehmet Akif Ortaokulu, 41-56 Kg 164 Cm: 1. Eren Erden - Bahçelievler Ortaokulu, 2. Berkay Anbar - Necmettin Erbakan Ortaokulu 

43-59 Kg 168 Cm: 1. Semih Erkan - Necip Fazıl Ortaokulu, 45-61 Kg 172 Cm: 1. Yusuf Turan - Ömer Kömürcü Ortaokulu. 49-67 Kg 180 Cm: 1. Tugay Yolal - Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu, 52-80 Kg 185 Cm: 1. Poyraz Yetgin - Hacı Bektaş-ı Veli Ortaokulu 

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Editör: Fatih Akbaş