Okul Sporları Yıldız Erkekler il birinciliği Atatürk Spor Salonu’nda yapıldı.

Cumartesi günü yapılan il birinciliğine katılım düşük oldu.

Yapılan müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporcular ve okulları şöyle:

33-45 KG 148 Cm: 1. Abdullah Özbaydemir - Hayrettin Karaman Ortaokulu, 2. Alperen Gökdere - Fuat Sezgin Ortaokulu, 3. Yaşar Tosundereoğlu - Sungurlu Ortaokulu , 4. Göktuğ İmeci - Sungurlu Ortaokulu. 35-48 Kg 152 Cm: 1. Mustafa Eymen Avcıoğlu - Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, 2. Muhammed Emin Özkılıç - Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu, 3. Burak Kantar - Fuat Sezgin Ortaokulu, 37-51 Kg 156 Cm: 1. Berat Yıldız - Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu , 2. Emre Yurttaş - Cumhuriyet Ortaokulu, 3. Yasin Emir Sevinç - Sungurlu Ortaokulu, 4. Ahmet Eymen Öztürk - Yıldırım Beyazıt Ortaokulu, 39-53 Kg 160 Cm: 1. Doğukan Tuğra Ersin - Mustafa Kemal Ortaokulu, 2. Muharrem Kağan Sayar - Necip Fazıl Ortaokulu, 3. Kerem Kavaklı - Osmancık Ortaokulu. 4. Yiğit Uğurhan Çetinkaya - Mehmet Akif Ortaokulu, 41-56 Kg 164 Cm: 1. Eren Erden - Bahçelievler Ortaokulu, 2. Berkay Anbar - Necmettin Erbakan Ortaokulu

43-59 Kg 168 Cm: 1. Semih Erkan - Necip Fazıl Ortaokulu, 45-61 Kg 172 Cm: 1. Yusuf Turan - Ömer Kömürcü Ortaokulu. 49-67 Kg 180 Cm: 1. Tugay Yolal - Sultan Abdülhamid Han Ortaokulu, 52-80 Kg 185 Cm: 1. Poyraz Yetgin - Hacı Bektaş-ı Veli Ortaokulu

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.