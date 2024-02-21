Okul Sporları Yıldız Kızlar Bilek Güreşi il birinciliğinde Çorum’u temsil edecek sporcular belli oldu.

Atatürk Spor Salonu’nda yapılan il biinciliğinde ödüllerin büyük bölümünü Atatürk Ortaokulu ile Ceritler Ortaokulu öğrencileri kazandılar.

Sağ kol ve sol kolda yapılan il birinciliğinde yapılan müsabakalar sonunda sıkletlerinde dereceye giren sporculara törenle madalyaları verildi. Sıkletlerinde birinci olan sporcular gruplarda Çorum’u temsil edecekler.

SAĞ KOL: 35 KG: 1. Hacer Pınar Şahin (Atatürk Ortaokulu), 2. Elif Karakaya (Atatürk Ortaokulu), 3. Neslihan Şahin (Kocatepe Ortaokulu), 40 KG: 1. Zeynep Özübek (TOKI Şehit Şükrü Özyılmaz Ortaokulu), 2. Asiye Gökdoğan (Ceritler Ortaokulu ), 3. Yağmur Aykaç (Ceritler Ortaokulu), 4. Hayrunisa Koçbıyık - TOKI Şehit Şükrü Özyılmaz Ortaokulu, 45 KG: 1. Beyzanur Çınar (Atatürk Ortaokulu), 2. Emine Doguz (Ceritler Ortaokulu), 3. Buse Duran (Ceritler Ortaokulu), 4. Sibel Nur Şeker (TOKI Şehit Şükrü Özyılmaz Ortaokulu), 50 KG: 1. Nihal Bal (Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu ), 2. Su Altın (Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu), 3. Beren Çelik - TOKI Şehit Şükrü Özyılmaz Ortaokulu, 55 KG: 1. Hayriyyenaz Tilci (Bayat Hasan Çelebi Ortaokulu), 2. Tuğçe Güler (Atatürk Ortaokulu); 3. Emine Örs (Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu), 4. Belinay Kuluncan (Kocatepe Ortaokulu), 60 KG: 1. Aylin Nesimi Gökçe (TOKI Şehit Şükrü Özyılmaz Ortaokulu), 2. Sıla Çankal (Ebusuud Efendi Ortaokulu), 3. Sıla Uşak (Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu), 4. Ayşe Sudem Keskin (Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu), 65 KG: 1. Zeynep İrem Kırat - Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu), 2. Zümra Berra Keskin (Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu), 65 KG: 1.Ceyda Ses (Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu), 2.Medine Reyyan Köken (Bayat Hasan Çelebi İmam Hatip Ortaokulu), 3. Eylül Aksoy (Çorum Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu), 4. Gizem Şahin - Osmancık Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu

SOL KOL: 35 KG: 1. Hacer Pınar Kaya, 2. Elif Karakaya, 3. Neslihan Şahin, 40 KG: 1. Hayrunnisa Koçbıyık (TOKI Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu) 2. Zeynep Özübek (TOKI Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu), 3. Asiye Kökdoğan (Ceritler Ortaokulu); 4. Gonca Sarıduğan (Ebusuud Efendi Ortaokulu), 45 KG: 1. Emine Doguz - Ceritler Ortaokulu, 2. Buse Duran - Ceritler Ortaokulu, 3. Beyzanur Çınar - Atatürk Ortaokulu, 4. Sibel Nur Şeker - TOKI Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu. 50 KG: 1. Nihal Bal - Bayat Hasan Çelebi Ortaokulu, 2. Su Altın - Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu, 3. Beren Çelik - TOKI Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu, 55 KG: 1. Hariyenaz Tilci -Atatürk Ortaokulu, 2. Tuğçe Güler - Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu, 3. Şerife Ecrin Topuz - Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu, 4. Emine Örs TOKI Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu, 60 KG: 1. Aylin Nesimi Gökçe - TOKI Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu, 2. Sıla Uşak - Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu, 3. Sıla Çankal - Ebusuud Efendi Ortaokulu, 4. Ayşe Sudem Keskin - TOKI Şehit Şükrü Özyol Ortaokulu. 65 KG: 1. Zümra Beren Keskin - Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu, 2. Zeynep İrem Kırat - Bayat Hasan Çelebi Ortaokulu, 65 KG: 1. Eylül Aksoy - Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu, 2. Ceyda Ses - Dr. Sadık Ahmet Ortaokulu, 3. Gizem Şahin - Akören Şehit Erol Keskin Ortaokulu, 4. Medine Reyyan Köken - Bayat Hasan Çelebi Ortaokulu.