Liseli Genç Kızlar A Dart il birinciliğinde şampiyonluğu İskilip Anadolu Lisesi kazandı.

Final maçında Eti Anadolu Lisesi’ni yenen İskilip Anadolu Lisesi birincilik kupasının sahibi oldu.

21 okuldan 85 sporcunun katılımı ile yapılan Genç Kızlar Dart İl birinciliği müsabakaları Olimpik Yüzme Havuzu Dart Salonunda yapıldı.

Grup maçları sonunda ilk iki sırayı alan sekiz takım çeyrek finale yükseldi.

Çeyrek finalde tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanan maçlar sonunda yarı final maçlarını kazanan İskilip Anadolu Lisesi ile Eti Anadolu Lisesi finalde karşılaştı.

Final maçında İskilip Anadolu Lisesi antrenör Fatih Küyük yönetiminde Emine Acar, Melika Kumkayır, Nezihe Kızılırmak ve Elif Nur Acar’lı kadrosu ile rakibini yenerek şampiyon olurken Eti Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni yönetiminde Roksana Ahmadıan, Nooralhuda Nabeel Zaidan, Nergiz Abbas ve Aysun Güvençli kadrosu ile ikinci olarak ilimizi gruplarda temsil etmeye hak kazandı.

Üçüncülük dördüncülük maçında ise İskilip Sultan Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Muhammed Burak Topuz yönetiminde Emine Araz, Gamze Nur Çukur, Fatma Çördük ve Nehir Yalçınsoy’dan oluşan kadrosu ile üçüncülük dördüncülük maçını kazanarak üçüncü olurken Çorum Spor Lisesi ise Yağmur Gizem Ateş, Yaren Karaaslan ve Zekiye Yaren Türkoğlu’ndan oluşan kadrosu ile dördüncülük kupasının sahibi oldu.

Dart İl Temsilcisi Hakan Çıtak geçen yıl Türkiye Şampiyonasında ilk dört içinde Çorum takımı olduğu için bu yıl gruplarda ilimizi İskilip Anadolu Lisesi ve Eti Anadolu Lisesi takımlarının temsil edeceğini söyledi.