Okullu Yıldız Kızlar Dart il birinciliğinde şampiyon Yavruturna Ortaokulu oldu. Final maçında Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nu yenen Yavruturna Ortaokulu mutlu sona ulaştı.

10 okulda 40 sporcunun üç grupta mücadele ettiği Yıldız Kızlar Dart il birinciliğinde grup maçları sonunda ilk iki sırayı alan altı takım final grubunda tek maçlı eleme sistemine göre mücadele etti.

Olimpik Yüzme Havuzu Dart Salonu’nda yapılan ele maçlarında Yavruturna Ortaokulu Cemre Yiğit, Nislu Karaağaç, Ecrin Üstün ve Helin Nacak’lı kadrosu ile ön elemede Osmancık Tevfik İleri Kız Anadolu İHL’yi yarı finalde Bayat Ömer Mülazım’ı yenerek finale yükseldi. Final maçında ise Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nu yenerek şampiyon oldu.

Mehmet Akif Ersoy ise Zehra Ünver, Rüya Başkaya, Elif Eylül Soruk, Elif Rana Toz’lu kadrosu ile ön elemede İskilip Atatürk’ü yarı finalda Alaca Ortaokulunu yenerek yükseldiği final maçını kaybederek ikinci oldu.

Bayat Ömer Mülazım Ortaokulu Medine Gülü Şahin, Beyzanur Yabancı, Nurgül Çetin ve Emine Şahin’den oluşan takımı ile yarı finali kaybedince üçüncülük dördüncülük maçında karşılaştığı Alaca Ortaokulu’nu yenerek üçüncülük kupasının sahibi oldu. Alaca Ortaokul ise Zeynep Su Tombul, Fatma Ergişi ve Medine Bulut’lu kadrosu ile dördüncü oldu.