Okul Sporları Yıldız Kızlar Voleybol’da şampiyonluğu Mimar Sinan Ortaokulu kazandı.

Final maçında 23 Nisan Ortaokulu’nu 3-0 yenen Mimar Sinan bu yılda şampiyonluk kupasını kaldırdı.

Merkezde 6 grupta 15 Sungurlu’da ise 2 grupta yedi takım olmak üzere 22 takımın mücadele ettiği Yıldız Kızlar voleybolda grup maçları sonunda ilk iki sırayı alan 16 takım eleme maçlarına yükseldi.

Tek maçlı eleminasyon sistemine göre oynanan maçlar sonunda rakiplerini yenen Mimar Sinan Ortaokulu ile 23 Nisan Ortaokulu finalde karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz yılda bu katagoride şampiyonluğu kazanan Mimar Sinan rakibi önünde fazla zorlanmadı ve 25-16, 25-15 ve 25-18’lik setlerle maçtan 3-0 galip ayrılarak şampiyonluğunu bu yılda devam ettirdi.

Final maçının ardından dereceye giren okullara kupa sporculara ise madalyaları verildi.