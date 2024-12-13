Okullu Yıldız Kızlar Voleybol’da Mimar Sinan Ortaokulu üst üste üçüncü kez şampiyonluk kupasının sahibi oldu.

Final maçında Mecitözü YBO’yu 3-0 yenen Mimar Sinan bu yılda mutlu sona ulaştı.

İl birinciliğinde merkezde 14 takım Osmancık ve Sungurlu’da ise 6’şar okulun grup maçları sonunda gruplarında birinci olan takımlar eleme turuna yükseldiler. Tek maçlı eleme sistemine göre oynanan maçlar sonunda Mimar Sinan Ortaokulu ile Mecitözü YBO takımları finalde karşılaştı.

Final maçına İlçe Vali Yardımcısı, İlçe Kaymakamları ve çok sayıda davetli izledi.

Final maçının ilk set büyük bir çekişmeye sahne oldu. Karşılıklı sayılarla geçen bu sette uzatmada rakibine 26-24 üstün ayrılan Mimar Sinan 1-0 öne geçti.

İkinci sette rakibine üstün bir oyun sonunda 25-15’lik üstünlük kuran Mimar Sinan 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Maçın üçüncü setinde Mecitözü YBO ortak olmak için etkili bir başlangıç yaptı. Karşılıklı sayılarla geçen bu sette nefes kesti.

Mimar Sinan rakibine maça ortak etmemek için verdiği mücadelenin karşılığını 26-24 ile aldı ve maçı da 3-0 kazanarak üçüncü kez üst üste şampiyon oldu. Final maçının ardından düzenlenen törenle okullara kupa sporculara madalya verildi.