"81 ilde şehitlerimize rahmet, Kudüs'e dua için Aileler Sabah Namazında buluşuyor" sloganıyla binlerce vatandaş camileri doldurdu.

2024 yılının ilk sabah namazında aileleriyle birlikte Akşemseddin Camii’ni dolduran Çorumlular da sabah namazında ellerini dua için semaya kaldırdı.

Kur’an-ı Kerim tilaveti sonrası cemaatle sabah namazının kılınmasının ardından tesbihat yapıldı.

Namaz sonrası İl Müftü Vekili Fatih Kaya, tüm şehitlerimiz ve Filistinliler başta olmak üzere mazlum coğrafyaların esaretten kurtulmaları için dua etti.