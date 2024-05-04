Çorum'da huzur ve güven ortamının sağlanmasına yönelik mahalle muhtarlarının görüş ve önerileri alınarak, istişarelerde bulunuldu.

Mahalle muhtarları ile asayiş değerlendirme toplantısı, Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında Valilik Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Vali Dağlı; "Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğini sağlama noktasında toplumun her kesimiyle ortak çalışmalar yürütüyoruz. Bu kapsamda muhtarlarımızın görüş ve destekleri çok değerli. Sorunları çözme noktasında birlikte yol almaya devam edeceğiz." dedi

Toplantıya Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, Vali Yardımcıları Tamer Orhan ve Erdoğan Kanyılmaz ile muhtarlar katıldı.