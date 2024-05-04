Fatih Sultan Mehmet İlkokulu izcileri and içerek asil izci oldular.

2023-2024 eğitim-öğretim yılında izciliğe başlayan 1–A sınıfı izci öğrencileri bu dönem içerisinde bir çok sosyal etkinlik ve doğa çalışmaları yaparak sürdürdükleri çalışmalarını fular ve kep takma töreni ile devam ettiler.

And içme töreninde konuşan izci lideri ve sınıf öğretmeni Erden Özer, küçük izcileri kutlayıp, “İzci kümenizin bir üyesi dünya izcilerinin kardeşi oldunuz. Bundan sonra daha çok çevre, doğa ve sosyal sorumluluk faaliyetleri yapacağız” dedi.

Okul Müdürü Mustafa Fuçular, Müdür Yardımcıları Talat Özden ve Nihan Bilvar ile izci lideri Melahat Özer izcilerin fularlarını ve keplerini taktılar. İzcileri kutlayan Okul Müdürü Fuçular; Erden Özer’in faaliyetlerinden memnun olduklarını belirterek öğrencilerinin şanslı olduğunu söyledi. Tören gösterilerle sona erdi.