Ahlatcı Çorum FK yine çirkin ve kötü tezahürattan ceza kuruluna sevk edildi.

Kırmızı Siyahlı takımın geçtiğimiz a sonu ligin son maçında Boluspor’a 2-1 yenildiği maçta taraftarların neden olduğu çirkin ve kötü tezahürttan dolayı ceza kuruluna sevk edildi. Bu maçtan kırmızı siyahlı kulübün para maça giriş yapan taraftarların ise bir sonraki deplasman maçına giriş yasağı gelmesi bekleniyor.

Aynı maçta Boluspor kulübü ise çirkin ve kötü tezahürat nedeni ile ayrıca saha olayları ve usülsüz seyinci alınmasından dolayı ceza kuruluna sevk edildi.

Kocaelispor kulübü Sakaryaspor maçında çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gibi üç aynı suçtan ceza kuruluna sevk edilirken kulüp başkanı Recep Durul ise talimatları aykırı hareketi ve akreditasyon talimatına aykırılık nedeni ile ceza kuruluna sevk dildi.