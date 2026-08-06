Çorum Halk Eğitimi Merkezinde, yükseköğretime hazırlık sürecindeki gençlere yönelik ücretsiz YKS hazırlık kurslarının kayıt dönemini başladı.

Lise mezunları ile açık öğretim lisesinde öğrenim gören 12. sınıf öğrencilerini kapsayan program, gençlerin üniversite hedeflerine ulaşmalarını desteklemeyi amaçlıyor.

Eylül ayından itibaren başlayıp sınavların gerçekleştirileceği Haziran 2027 dönemine kadar devam edecek olan kurslarda, öğrenciler alanında uzman öğretmen kadrosuyla buluşacak.

HAFTALIK 24 SAAT DERS VE ALAN BAZLI SINIFLAR

Temel Yeterlilik Testi (TYT), Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) müfredatlarına uygun olarak hazırlanan eğitimlerde Sayısal, Eşit Ağırlık ve Dil grupları oluşturulacak. Öğrencilere haftalık 24 saatlik yoğunlaştırılmış ders programı uygulanacak.

NEZİH ETÜT ORTAMI, DENEME SINAVLARI VE REHBERLİK DESTEĞİ

Eğitim sürecinde akademik bilginin yanı sıra sınav stratejisi ve motivasyon yönetimine de odaklanılacak.

Program kapsamında öğrencilerin ders aralarında veya çalışma saatlerinde odaklanarak verimli zaman geçirebilecekleri konforlu bir etüt ortamı sunulacak.

DÜZENLİ DENEME SINAVLARI

Öğrencilerin gelişim seviyelerini ve eksiklerini tespit etmeye yönelik periyodik sınavlar gerçekleştirilecek.

REHBERLİK HİZMETİ

Kurslarda bireysel çalışma programları, tercih danışmanlığı ve sınav stresi yönetimi başlıklarında uzman rehberlik desteği de sağlanacak.

Üniversite sınavına hazırlanan tüm lise mezunu ve açık lise 12. sınıf öğrencileri, detaylı bilgi almak ve başvuru yapmak üzere Çorum Halk Eğitimi Merkezine müracaat edebilirler.