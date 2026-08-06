Tarihinde ilk defa Süper Lig'de mücadele edecek Arca Çorum FK'da Bolu ve Düzce kampı sona erdi.

Yeni sezon hazırlıklarına 4 Temmuz'da Düzce Topuk Yaylası'nda başlayan kırmızı siyahlılar, 20-29 Temmuz tarihlerinde Bolu'da, 1-6 Ağustos tarihlerinde tekrar Topuk Yaylası'nda kamp yaptı.

Kırmızı siyahlılar bugün sabah antrenmanı ile 3. etap kamp çalışmalarını tamamladı ve takım sezon öncesi son hazırlıklarına Çorum’da devam edecek.

Çorum FK ligin açılış maçında 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da Galatasaray ile karşılaşacak.

Bu kapsamda Galatasaray maçı hazırlıklarını Çorum'da sürdürecek olan kırmızı siyahlıların Perşembe günü İstanbul'a hareket etmesi bekleniyor.