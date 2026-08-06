Çorum'un Osmancık ilçesinde park halindeki minibüste bir kişi ölü bulundu.
Edinilen bilgilere göre, Osmancık ilçesine bağlı Akören köyü sakinlerinden Mustafa Çiçek, park halindeki minibüsünün direksiyonunda hareketsiz halde bulundu.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mustafa Çiçek'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Çiçek'in cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsiye gönderildi.
Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından talihsiz adam dün Osmancık ilçesine bağlı Akören Köyü Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Muhabir: Çorum Hakimiyet