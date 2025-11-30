Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi öldü, 21 kişi yaralandı. Sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen Elazığ Murat Turizme ait yolcu otobüsü, Tatarlı beldesi yakınlarında şarampole devrildi.

Yolcu otobüsü şarampole devrildi! Ölü ve yaralılar var

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler otobüste bulunan 2 yolcunun hayatını kaybettiğini tespit etti.

21 YARALI VAR

Kazada yaralanan 21 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Muhabir: Anadolu Ajansı