İzmir'de Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'na (TCDD) ait yolcu treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı.

Kazanın etkisiyle otomobil içerisindeki 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Menemen ilçesinde bulunan Yahşelli Mahallesi hemzemin geçitte meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre seyir halinde olan TCDD'ye ait yolcu treni, hemzemin geçitte otomobile çarptı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemeler sonucu araç içerisinde bulunan sürücü Mehmet Akkurt ile yolcu konumundaki eşi Bediha Akkurt ve annesi Emine Akkurt'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Ekiplerin koordineli çalışmaları sonucu hayatını kaybeden 3 kişi araç içerisinden çıkarıldı.

Cenazeler ise İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.