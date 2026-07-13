Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından "İrade Bizim, Zafer Bizim" temasıyla belirlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Çorum'da Kadeş Barış Meydanı’nda anma çadırı kuruldu.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Çorum Valiliği ve Çorum Belediyesi iş birliğiyle hazırlanan 15 Temmuz Sergi ve Dijital Gösteri Alanının açılış törenine; Vali Ali Çalgan, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz, AK Parti İl Başkanı Yakup Alar, MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, kurum müdürleri, daire amirleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Kurulan anma çadırında 15 Temmuz gecesinde yaşananlar; fotoğraflar ve video gösterimleri yer alırken, Vali Ali Çalgan ve protokol üyeleri çadırı gezerek bilgi aldı.

Açılışta konuşan Vali Çalgan 15 Temmuz’un milletimizin demokrasiye, bağımsızlığına ve milli iradesine sahip çıktığı tarihi bir destan olduğunu vurgulayarak, “15 Temmuz’u unutmayacak, unutturmayacağız. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle, kahraman gazilerimizi şükranla yâd ediyorum. Bizlere emanet edilen vatanımızı, demokrasimizi ve milli irademizi aynı inanç ve kararlılıkla korumaya devam edeceğiz. İrade bizim, zafer bizim!” ifadelerini kullandı.

Vali Çalgan, 16 Temmuz akşamına kadar ziyarete açık olacak 15 Temmuz Sergi ve Dijital Gösteri Alanı’na tüm Çorum halkını davet etti.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın ise 15 Temmuz'un yıl dönümünde mutluluk ve hüznün bir arada yaşandığına işaret ederek, "Bir yazar, 'Tipi bize benzeyip çipi bize benzemeyen' diye tabir kullanmıştı. Bu milletin bekasına, geleceğine, yarınlarına ihanet şebekesinin darbe girişimiyle uyandığımız günün adı 15 Temmuz. Şehitlerimiz, gazilerimiz oldu. Bir tarafımız hüzün ama diğer tarafımız, 'İrade bizim, zafer bizim' diyerek milletimizin tarihinin her aşamasında gösterdiği gibi dünyaya yeni bir kahramanlık destanını yazdığı gün de bugün. Bu da bizim gurur günümüz." şeklinde konuştu

Konuşmaların ardından Vali Ali Çalgan ve Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın 15 Temmuz anı defterini imzaladı.

Açılışta 15 Temmuz hayatını kaybedenler ve tüm şehitleri için dua edildi.