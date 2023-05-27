FATİH BATTAR

Yeniden Refah Partisi Çorum İl Başkanı Nuri Kuşcu, dün Kadeş Meydanı’nda CHP Kadın Kolları düzenlenen basın açıklamasında Yeniden Refah Partisi’nin ‘kadın düşmanı’ gibi gösterildiğini belirterek; “Asıl kadın düşmanı sizlersiniz” dedi

CHP Kadın Kolları tarafından Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na destek açıklamasında Yeniden Refah Partisi’ni kadın düşmanı ilan ettiklerini belirten Kuşcu, “ Seçimlere 2 gün kala yapılan açıklama 7’li maşanın son çırpınışlarıdır. 20 senedir seçim kaybetmenin acısıyla nereye, ne şekilde saldıracaklarını şaşırmış durumdalar. Yaptıkları açıklamada 6284 nolu kanun maddesini kaldırmak istediğimizi belirtmişler. Sayın genel başkanımız katıldığım tüm programlarda bu kanun maddesinin aile yapımızı bozan maddelerinin ayıklanması gerektiğini söylemiştir. Savundukları bu kanun maddesi kadınları korumamış, aksine kadına şiddeti daha da artırmıştır. Bu kanun cinsiyetçi, faşist, feminist bir kanundur.” dedi

'TÜM KADINLARIMIZI YARIN CUMHURBAŞKANIMIZ RECEP TAYYİP ERDOĞAN'A DESTEK VERMEYE DAVET EDİYORUM'

'Bizim kadınlarımızı korumak için ithal kanunlara ihtiyacımız yoktur’ diyen Kuşcu; “Bize kadın hakları konusunda nutuk atanlara soruyorum. İkna odalarında kardeşlerimiz zulme maruz kalırken nerdeydiniz? Genel Başkanınız başörtüsü için 1 metrelik bez parçası derken neden sesiniz çıkmadı? Terör örgütleri 12 yaşındaki kızlarımızı dağa kaçırırken terör örgütlerinin savunucusu olan ortaklarınıza ve terör örgütlerine neden sesiniz çıkmadı? İşte bu kara sicillerine bakmadan yalan ve iftiralarla milletimizi korkutmaya çalışıyorlar. Bizler kadınlarımıza Allah’ın emaneti olarak bakan bir inancın mensuplarıyız. Asıl kadın düşmanları sizlersiniz. Ben inanıyorum ki yarınki seçimlerde bu zihniyeti hanım kardeşlerimiz çöpe atacaktır. Yarınki seçimde inanç alanındaki kazanımlarımızı kaybetmemek ve kadınlarımızı sözde değil gerçek manada koruyabilmek için tüm kadınlarımızı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a destek vermeye davet ediyorum.” ifadelerini kullandı