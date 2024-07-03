Çorum FK yeni sezon hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenman ile sürdürdü. Kırmızı Siyahlı takımın dün Teknik Direktör Serkan Özbalta yönetimindeki çalışmaya yurt dışından dönmeyen Thomas ve Geraldo dışında tüm futbolcular katıldılar.

Kırmızı Siyahlı takım sabah ilk antrenmanı sabah tesis kondisyon salonunda yaptı. Futbolcular iki grup halinde çalıştılar. Tesisde bulunan kondisyon aletlerinde kuvvet ve dayanıklılık hareketleri yaptıran Teknik Heyet futbolculara yükleme yapmaya devam etti.

Sabah antrenmanının ardından tesislerde dinlenen kırmızı siyahlı takım akşam saat 18’de bu kez tesis sahasında dayanıklılık çalışmasına çıktı. Sahadaki antrenmanı ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra kuvvet ve dayanıklılık hareketleri yaptıran Teknik Direktör Serkan Özbalta daha sonra topla dayanıklılık ile çalışma tamamlandı.

Çorum FK bugüne test ile geçirecek. Kırmızı Siyahlı takım sabah saat 10’da tesis sahasında laktak testinden gecçecek ve yarından itibaren gündü çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.