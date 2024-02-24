Ahlatcı Çorum FK ligin 24. hafta maçında bugün sahasında Bodrumspor’u konuk edecek.

Ligde son dört maçta iki galibiyet iki mağlubiyet alarak play-off potası dışında kalan kırmızı siyahlı takım yeniden çıkıya geçmek için Bodrumspor karşısında mutlak galibiyet arayacak.

Dokuz maçlık yenilmezlik serisi ile ligde üst sıraları zorlayan Ahlatcı Çorum FK bu çıkışını son dört maçta kaybetti.

İki beraberliğin ardından son iki maçından mağlubiyet ile ayrılan kırmızı siyahlı takım bu kötü gidişe bugün kazanarak yeni bir çıkış yakalamak istiyor.

Çorum FK’da sakatlığı devam eden Atakan Cangöz dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

Ligde son iki maçından puansız ayrılan kırmızı siyahlı takımda tek düşünce Bodrumspor maçını kazanarak yeni bir çıkış yakalamak.

Konuk Bodrumspor ise ligde üst sıralardaki yerini sağlama almak için Çorum’dan puan veya puanlarla ayrılmak için mücadele edecek.

Ligde geçtiğimiz hafta sahasında Altay önünde aldığı 3-0’lık galibiyetin verdiği moralle Çorum’a gelen yeşil beyazlı takımda sakatlıktan dönen Kenan forma giyebilecek, sakatlıkları devam eden Süleyman, Erkan ve Ali Eren ise bugünki maçta forma giyemeyecekler.

Bugün saat 16’da Yeni Şehir Stadyumunda başlayacak maçı İzmir bölgesi hakemi Ayberk Demirbaş yönetecek.

Maç TRT Spor ve Bein Sport Max1 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.