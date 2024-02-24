Ahlatcı Çorum FK Sportif Direktörü Muhammed Fettahoğlu’na bir maç ceza geldi.

Kırmızı siyahlı takımın geçtiğimiz hafta sonu Sakaryaspor ile oynanan maçın ardından hakeme gösterdiği tepki nedeni ile kırmızı kart gören ve ceza kuruluna sevk edilen Muhammed Fettahoğlu’na 1 maç soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 19.500 lira para cezası verildi.

Fettahoğlu bugünki maçta tribünde olacak.

1. ligde Ümraniyespor’dan Atalay Babacan’a iki maç kulüp görevlisi Abdurrahman Arif Alkan 90 gün hak mahrumiyeti cezası geldi.

Gençlerbirliğine taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeni ile 56 bin lira, Manisa FK’ya ise takım halinde sportmenliğe aykırılık nedeni ile 13.500 lira para cezası verildi.