Denizli'nin Pamukkale ilçesinde yürekleri dağlayan bir olay meydana geldi. Elektirikli battaniyeden çıkan yangın 1 yaşındaki bebeği hayattan koparırken, 3 yaşındaki ağabeyi ve annesinin ağır yaralanmasna neden oldu.

"MASAL"IN ACI SONU

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre Kınıklı Mahallesi 6001 Sokak'taki 3 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, evdeki anne Sinem, 3 yaşındaki oğlu Serhat Can ile 1 yaşındaki Masal Yıldırım için kurtarma çalışması başlattı. Masal Yıldırım'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

HAYATİ TEHLİKELERİ SÜRÜYOR

Yaralı kurtarılan ve vücutlarında 3. derece yanık oluştuğu belirtilen anne ile çocuğu 112 Acil Sağlık ekiplerince Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Yatak odasındaki elektrikli battaniyeden çıktığı tespit edilen yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.